O Metro do Porto quer assegurar-se de que os passageiros estão em segurança mesmo com o regresso dos estudantes às carruagens da área metropolitana do Porto. Para isso, a empresa promete uma "oferta reforçada e que dá resposta às expectativas de mobilidade dos cidadãos", bem como "disponibilização de mais recursos humanos e materiais e na aplicação das medidas adequadas à protecção da saúde pública", para garantir que todos viajam com confiança e em segurança.

"Do lado dos clientes, o Metro do Porto acredita na manutenção de comportamentos saudáveis e no cumprimento das regras em vigor", acrescenta a empresa, num comunicado enviado aos jornalistas nesta quarta-feira.

A "rentrée" do Metro do Porto passa sobretudo por três pontos: mais capacidade, fiscalização e limpeza.

Para reforçar a capacidade, todas as viagens em todas as linhas da rede são em veículos duplos (os mais compridos), uma medida que permite aumentar a capacidade e o espaço para os clientes, afirma a empresa.A Linha Amarela terá, nas horas de ponta da manhã e da tarde, dez veículos por hora, o que equivale a uma frequência de 6 minutos. Já as linhas Azul e Laranja, também nas horas de ponta, terão frequências de 12 minutos.

"Sempre, sublinha-se, em duplos", escreve a empresa. "A operação do Metro será monitorizada em permanência e em tempo real, de modo a que possam rapidamente fazer-se os ajustes que sejam necessários", acrescenta. "Paralelamente, o Metro do Porto tem em curso a adaptação de mais 15 veículos da sua frota ao layout com assentos laterais — a somar aos sete que já têm esta configuração —, o que se traduz num acréscimo de 10 por cento da capacidade (mantendo o distanciamento social)."

O Metro do Porto vai intensificar também as ações de fiscalização, com a colaboração e a presença da PSP, nomeadamente para garantir o uso da máscara e a procura da distância de segurança, quer nas carruagens, quer nas estações. "Os clientes do Metro demonstraram ao longo dos últimos meses uma forte responsabilidade social, cumprindo as directivas das autoridades de saúde", assume a empresa, relembrando, porém, "a importância de mantermos todos os cuidados em matéria de higiene e etiqueta respiratória".

Pelo seu lado, a empresa vai continuar a usar a solução Zoono, que se tem mostrado eficaz na eliminação do vírus, na desinfeção dos veículos, das superfícies das estações e das lojas Andante. "Em toda a rede, será reforçada a presença de piquetes de limpeza para acorrer a necessidades de intervenção rápida", explica.

Para além destas medidas, o Metro do Porto pede aos passageiros que usem sempre máscara de proteção individual, "corretamente colocada, nos veículos e nas estações do Metro. A não utilização de máscara, além de poder constituir crime, implica o pagamento de uma multa"; que lavem e desinfetem as mãos "sempre que possível", mantendo sempre "uma distância de segurança face às outras pessoas"; que, caso seja possível, viajem "fora das horas de ponta. O horário mais aconselhado é após as 9h00 e até às 16h30", caso contrário, "se tiver que viajar nas horas de ponta, tenha em atenção a ocupação dos veículos e das estações. Caso a ocupação seja muito elevada, espere pelo veículo seguinte".

O Metro do Porto opera atualmente em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, tendo em 2019 ultrapassado os 71 milhões de clientes, segundo dados da empresa.