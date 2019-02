Ao deparar-se com a lama, Leonard Farah imaginou a magnitude do desastre e o trauma voltou. Aquele mar violento de castanho que desbocou perto de Brumadinho já ele havia visto três anos antes em Mariana, e, tal como dessa vez, ele sabia que a fúria da natureza não ia perdoar quase ninguém. Esta é a história de bombeiro que passou por dois cataclismos ecológicos no Brasil

DOUGLAS MAGNO / AFP