Além dos 35.491 mortos registados, as autoridades mexicanas indicaram que há ainda 2.363 mortes a aguardar o resultado de estudos laboratoriais, alguns dos quais pendentes desde abril passado.

Há ainda 76.824 casos suspeitos no país à espera de resultados clínicos, de acordo com a mesma fonte.

A Cidade do México é a zona com o maior número de casos confirmados acumulados (58.114), representando quase um quinto (19,1%) do total do país, e registando também o maior número de óbitos (7.722).

Os estados da capital do país, do México, da Baixa Califórnia, de Veracruz e de Puebla são responsáveis por quase 54% de todas as mortes registadas.