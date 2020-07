Numa publicação feita na rede social Twitter, o porta-voz indica que “o segundo dia do Conselho Europeu começa com uma reunião antes do plenário” entre Charles Michel e a ‘chanceler’ alemã Angela Merkel, o Presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, o chefe de Governo espanhol Pedro Sánchez e ainda com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, em Bruxelas.

A participar neste encontro, que visa desbloquear o impasse nas negociações em busca de um acordo para resposta europeia à crise gerada pela covid-19, está também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O arranque oficial do Conselho Europeu, após estes encontros bilaterais, está marcado para as 11:00 (hora local, menos uma em Lisboa).

Os líderes europeus, reunidos em Bruxelas desde sexta-feira, retomam hoje o Conselho Europeu dedicado ao plano de relançamento da UE ainda longe de um acordo, depois de se terem registado poucos progressos e aproximações no primeiro dia de trabalhos.

Apesar dos intensos contactos entre líderes ao longo das últimas semanas e das muitas horas de discussões no primeiro dia da cimeira, na sexta-feira, ainda são muitas as divergências entre os Estados-membros, tendo fontes europeias indicado que os chamados países ‘frugais’, com Holanda à cabeça, continuam irredutíveis nas suas posições, inviabilizando a necessária unanimidade para a aprovação do próximo quadro orçamental da União e do Fundo de Recuperação.