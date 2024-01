Os direitos de autor do desenho animado "Willie's Steamboat", uma curta em preto e branco de 1928, que tornou famosa a criação de Walt Disney, expiraram em 1 de janeiro, após 95 anos, de acordo com a lei norte-americana.

Esta circunstância permite agora a qualquer cineasta ou fã copiar, partilhar, reutilizar ou adaptar livremente a imagem dos personagens que ali aparecem, incluindo Mickey e sua companheira Minnie.

E alguns fãs não hesitaram em utilizar a imagem para novas criações, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O filme "Mickey's Mouse Trap" apresenta a perseguição a um assassino mascarado disfarçado de Mickey, que segue um grupo de jovens amigos.

Uma segunda longa-metragem também mergulha os espetadores no terror, com um rato sádico a atacar passageiros inocentes num barco.

“Queríamos apenas divertir-nos com isto tudo”, contou Jamie Bailey, diretor de “Mickey’s Mouse Trap”, num ‘trailer’ divulgado na rede social YouTube.

"É o Mickey de 'Steamboat Willie' que mata pessoas. É ridículo”, apontou.

Este filme de terror de baixo orçamento está programado para ser lançado em março.

Por sua vez, o diretor Steven LaMorte – conhecido por “The Mean One”, um filme de terror de 2022 inspirado no Grinch – referiu à revista Variety que estava a trabalhar na sua própria “interpretação distorcida” de Mickey.

Esta produção ainda não tem título.

“O ‘Steamboat de Willie’ trouxe alegria a gerações, mas por trás desse exterior alegre existe um potencial para o terror puro e caótico”, destacou o diretor, em comunicado.

Os dois projetos relembraram o lançamento de “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, uma produção independente que ganhou destaque depois dos direitos de autor dos primeiros livros do Ursinho Pooh ["Winnie the Pooh", no original em inglês] terem expirado.

A Disney, no entanto, é conhecida por monitorizar de perto as adaptações dos seus personagens e não hesitará em recorrer à justiça se alguém ultrapassar os limites.

Apenas a primeira versão do Mickey, um rato magro em preto e branco, é de domínio público. A personagem colorida, mais arredondada e agradável de filmes posteriores não está isenta de direitos.

Além disso, a proteção de marca registada significa que qualquer filme ou produto que possa induzir os consumidores a pensar que foi feito pela Disney pode ser alvo de processo.

Em comunicado, a Disney garantiu que “continua a proteger os [seus] direitos sobre as versões mais recentes do Mickey e sobre outras obras que permanecem protegidas por direitos de autor”.