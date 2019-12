O aumento da área de produção no Algarve – atualmente de 1.500 hectares, repartidos por 180 explorações — acompanha o mercado que, nos últimos anos, “começou a pedir abacate”, com um “aumento exponencial do consumo” nos países do Norte e Centro da Europa, explicou à Lusa o diretor regional de Agricultura e Pescas.

“Nós temos aqui condições de temperatura, luminosidade e, não havendo grande propensão para a ocorrência de geada, o clima propício que faz com que o Algarve e poucas zonas na Europa — há também no Sul de Espanha e na Sicília — tenha estas condições para a cultura do abacateiro”, referiu Pedro Valadas Monteiro.

O aumento da cultura de abacate no Algarve tem merecido críticas de alguns grupos de cidadãos que sustentam que as explorações estão a contribuir para esgotar os recursos hídricos e a contaminar os lençóis freáticos devido ao uso de glifosato (tipo de herbicida).

Ângela Rosa, uma jovem agricultora de Tavira, embora não esteja contra o abacate, defende a limitação das áreas de plantação, não só daquele fruto, mas também de outros cultivos de regadio, criticando a “liberalização total” do cultivo de abacate, que classifica como “descontrolado”.