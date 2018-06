O apelo conjunto, assinado por mais de 20 representantes de sociedades nacionais da Cruz Vermelha na Europa, surge no dia em que é assinalado o Dia Mundial do Refugiado, data que foi instituída em dezembro de 2000 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas

“Dia após dia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) conta o número de pessoas mortas, afogadas no mar, tentando alcançar a costa da Europa. Periodicamente, algumas fotos despertam a nossa consciência, mas frequentemente estas vidas humanas chegam ao fim, sob a indiferença geral”, destacou o texto, divulgado um dia depois da ONU ter informado que em 2017 foi ultrapassado um novo recorde, pelo quinto ano consecutivo, do número de deslocados e de refugiados no mundo: 68,5 milhões de pessoas.

Perante tal cenário, a Cruz Vermelha e a sua federada Crescente Vermelho afirmaram que os Estados democráticos têm o direito de regular a presença de migrantes no seu território, observando, porém, que tal “tem de ser feito no respeito pelo direito internacional e legislação nacional, que protegem os direitos e a dignidade das pessoas, nomeadamente o direito de viver com a respetiva família, sem qualquer estigmatização e discurso xenófobo”.

“Seja qual for a situação, temos o dever de acolher todos os seres humanos com dignidade”, frisou a mensagem, que apresenta alguns aspetos que devem ser assegurados na altura de abordar esta “questão complexa”.

Entre esses aspetos, está o acesso eficaz a um processo de asilo que examine de forma completa situações individuais frequentemente complexas, o respeito pelo direito à reunião familiar ou o acesso à habitação que respeite os direitos e a dignidade de todos.

“Um programa de integração efetiva deve seguir um acolhimento incondicional e uma justa decisão administrativa. Esta eficácia baseia-se num equilíbrio adequado entre direitos e deveres”, salientou o apelo, frisando ainda que para alcançar uma integração bem-sucedida “a sociedade como um todo tem de estar mobilizada”.