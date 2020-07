A ONG adiantou que o navio foi autorizado a aportar em Porto Empodocle, no sul da Sicília, onde os resgatados deverão desembarcar na segunda-feira.

“Alívio no ‘Ocean Viking’, já que o navio recebeu, finalmente, instruções para dirigir-se para Porto Empodocle, Sicília. Os 180 resgatados [no Mar Mediterrâneo] desembarcarão no porto amanhã [segunda-feira]”, lê-se no Twitter.

No entanto, o Ministério do Interior italiano já adiantou que os 180 migrantes serão transferidos para outro navio, onde irão passar duas semanas de quarentena.

“Estão autorizados a serem transferidos para bordo do ‘Moby Zaza”, um ‘ferryboat’ que está atracado no porto siciliano”, disse o ministro do Interior italiano, Dino Martirano.