Foi a bordo do navio de resgate Sea Watch 3, atracado num porto de Malta, que explicou à agência Lusa porque se voluntariou para esta missão.

“Vim para o Sea Watch 3 porque percebi que isto era uma catástrofe humanitária que estava a acontecer às nossas portas e achei que podia contribuir de forma útil”, afirmou, acrescentando que se “identificou” com a missão e destacando o facto de se tratar de uma “organização fidedigna”.

No entanto, a médica do hospital Pedro Hispano, de Matosinhos, distrito do Porto, não chegou a sair dos estaleiros de Bezzina (Paola) onde o navio da organização não-governamental ONG alemã com o mesmo nome está bloqueado pelas autoridades maltesas desde o dia 02 de julho, alegadamente sem bases legais

Mesmo prevenida para essa possibilidade, Catarina Paulo, que ainda nos tempos de estudante apoiou a Cruz Vermelha e já esteve em missões de voluntariado com a ONG portuguesa AMI, no Brasil, e com a ONG francesa Médicos Sem Fronteiras na República Democrática do Congo (RDCongo), decidiu usar algumas folgas para vir apoiar a missão.