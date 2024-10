Montenegro anunciou a recondução da Mesa do Congresso, com Miguel Albuquerque na liderança e José Manuel Bolieiro como vice-presidente. No que toca à direção, Luís Montenegro anuncia a nova direção: vogais: Filomena Sintra, Germana Rocha, Helena Teodósio, Pedro Reis, Fermelinda Carvalho, Joaquim Miranda Sarmento, António Leitão Amaro, Miguel Pinto Luz, Margarida Balseiro Lopes e Paulo Rangel. Secretário-geral: Hugo Soares. Vice-presidentes: Rui Rocha, Lucinda Damaso, Alexandre Poço, Inês Palma Ramalho, Carlos Coelho e Leonor Beleza.

Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde, é a escolha para liderar o Conselho de Jurisdição. Para o Conselho Nacional anuncia Carlos Moedas, seguido de Maria Luís Albuquerque e Teresa Morais. “Como se percebe é minha decisão não ter membros do Governo na comissão permanente, creio que não há vantagens duplicar o núcleo político do Governo no núcleo político do partido e há muitas vantagens em ter vice-presidentes cujo perfil, características e capacidade podem ser uma das melhores formas de aconselhamento do presidente do partido que também primeiro-ministro.” "Esta é uma comissão política nacional totalmente paritária. Registo como um sinal de unidade, espírito de equipa e humildade no trabalho político que todos aqueles que eram vice-presidentes ou equivalentes passem a ser vogais”, disse Montenegro.