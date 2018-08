Segundo o MST, cerca de cinco mil pessoas, desde a última sexta-feira, têm-se deslocado a pé desde três cidades localizadas a cerca de 50 quilómetros da capital, onde quarta-feira o Partido dos Trabalhadores (PT) irá registar oficialmente a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 7 de outubro.

O PT tem insistido que Lula será o seu candidato presidencial, apesar das regras do país impedirem que uma pessoa com uma condenação em segunda instância, como é o caso de Lula, concorra a qualquer cargo eleitoral.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral só pode decidir quando a candidatura for registada, para que a sua decisão sobre Lula seja tomada a partir de quarta-feira, após uma análise do caso, para o qual não há prazo legal previsto.

Frente ao impedimento judicial, o PT defende que Lula foi condenado “sem provas”, como parte de uma “perseguição política” de uma suposta “conspiração da elite”, cuja única finalidade é impedir que o ex-sindicalista regresse ao poder.