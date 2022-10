Chegam aos milhares aos abrigos e já são muitos os que dizem que a sua popularidade advém de conteúdos online, uma vez que os axolotes aparecem no jogo Minecraft e também em muitos conteúdos no TikTok, conta o The Guardian.

Emma Neale, responsável por um abrigo em Dunedin, na Nova Zelândia, diz ter agora 2.000 axolotes ao seu cuidado, depois de 600 destes anfíbios terem chegado na semana passada.

Segundo Neale, alguns proprietários inexperientes colocam pares reprodutores num aquário, o que origina "ninhadas acidentais". Depois, os donos "não sabem o que fazer com os ovos e acabam por ter milhares de axolotes e não conseguem encontrar-lhes um lar".

Por isso, quem pretende ter um axolote como animal de estimação, deve ter alguns pormenores em consideração: é necessário investimento em tanques, alimentação e cuidados específicos. Além disso, não são uma experiência a curto prazo, já que estes anfíbios sorridentes podem viver até 25 anos.

Atualmente, os axolotes são considerados animais em perigo na natureza, mas são criados em grande escala em cativeiro. O seu crescimento tem sido impulsionado em parte pela sua popularidade online: os seus pequenos rostos, num sorriso constante, surgem rapidamente em memes e vídeos que se tornam virais.

Além do sucesso no TikTok, estas criaturas surgem também no jogo online Axie Infinity, onde os jogadores combatem axolotes em forma de desenho animado. Em novembro do ano passado, este jogo teve um pico de cerca de 2,7 milhões de utilizadores.

Já no Minecraft, estes anfíbios foram introduzidos como animais de companhia em julho de 2021, o que também fez aumentar a sua popularidade. Segundo os relatórios de tendências do Google, as pesquisas por "axolote" atingiram o auge nessa altura, mas têm permanecido elevadas desde então.

A nível internacional, os pontos de venda começaram mesmo a relatar no ano passado que os axolotes se tinham tornado um novo animal de estimação para as crianças que jogam Minecraft.