Centenas de pessoas desfilaram na Praça da Palestina, na capital iraniana, gritando palavras de ordem como “vingança”, “morte a Israel” e “morte aos Estados Unidos”, países que consideram responsáveis pela morte de Nasrallah e de milhares de palestinianos e libaneses “por fornecerem armas a Telavive”, noticiou a agência estatal IRNA.

Os manifestantes agitavam as bandeiras do Irão, Palestina e Hezbollah, que juntamente com o grupo palestiniano do Hamas e os rebeldes Huthis do Iémen, entre outros, formam a aliança anti-israelita ‘Eixo de Resistência’, liderada por Teerão.

Protestos semelhantes ocorreram também nas cidades de Isfahan, Kerman, Qom e Mashhad.

Em Mashhad, uma grande bandeira preta de luto foi colocada no topo da cúpula do santuário do Imã Reza, o oitavo Imã xiita.

Israel intensificou os ataques aéreos no Líbano desde segunda-feira, provocando mais de 700 mortos desde então.

Uma das vítimas é o líder do partido xiita libanês Hezbollah (Partido de Deus), Hassan Nasrallah, que morreu num bombardeamento contra a sede da organização realizado na sexta-feira, num subúrbio no sul de Beirute.

A morte de Nasrallah foi confirmada hoje pelo Hezbollah, horas depois de ter sido anunciada pelo exército israelita.

Inimigo declarado de Israel, Nasrallah raramente aparecia em público desde a guerra de 2006, e o seu local de residência era mantido em segredo, segundo a agência francesa AFP.