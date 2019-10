Os confrontos no Equador intensificaram-se nas últimas horas, pelo que o palácio presidencial foi evacuado e a sede do governo transferida para Guayaquil, anunciou a presidência.

O país está a viver uma crise institucional e política desde a semana passada, na sequência do anúncio de uma série de medidas para “revitalizar a economia”, incluindo a suspensão dos subsídios ao combustível.

O anúncio feito pelo Presidente Lenín Moreno provocou uma greve dos trabalhadores dos transportes, que terminou poucos dias depois, mas os distúrbios têm-se multiplicado em todo o país e no fim de semana os indígenas — que representam 7% da população — começaram a juntar-se aos protestos.

No sábado e no domingo, as estradas da serra Andina foram alvo de uma onda de saques e destruição, e na madrugada de hoje as ruas estreitas do centro histórico de Quito tornaram-se um campo de batalha entre manifestantes de diferentes grupos e a polícia.

Pneus queimados, pedras e cocktail molotov atirados e vários bens públicos destruídos era o cenário visível esta manhã na capital, avançou a agência de notícias espanhola Efe.