A peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, o momento mais aguardado da 52.ª Semana Nacional das Migrações, que começou no domingo e termina no dia 18, este ano subordinada ao tema “Deus caminha com o seu povo”.

Este é o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 29 de setembro.

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma, escreve, a propósito da Semana Nacional das Migrações, que “a peregrinação de 12 e 13 de agosto, coração desta semana, é uma oportunidade de encontro com os emigrantes que vêm de férias ou retornam a casa, com os imigrantes que escolheram Portugal para viver, com todos aqueles que pedem proteção e refúgio, com os que desde sempre viveram em Portugal”.

As celebrações no Santuário de Fátima começaram às 21:30, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no recinto de oração.

Já na terça-feira, as cerimónias religiosas iniciam com a procissão eucarística no recinto, às 07:00 e, duas horas depois, o terço, na Capelinha.

A missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, encerra a peregrinação, que também é conhecida como peregrinação dos emigrantes, e na qual se cumpre uma tradição iniciada há 84 anos por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então diocese de Leiria, a oferta de trigo.

No ano passado, foram oferecidos ao Santuário de Fátima 5.635 quilogramas de trigo e 477 quilogramas de farinha, divulgou o templo mariano.

D. Virgílio Antunes, de 62 anos, é também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e foi reitor do Santuário de Fátima entre setembro de 2008 e junho de 2011, templo onde recebeu o Papa Bento XVI (1927-2022) em 2010.