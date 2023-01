O funeral do Papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos, realiza-se hoje na Praça de São Pedro, no Vaticano, seguindo um cerimonial "solene" mas "sóbrio" que será acompanhado, segundo estimativas oficiais, por milhares de pessoas. Acompanhe aqui em direto.

