São muitos quilómetros de autoestrada por todo o país, com incidência no Norte e Centro, que podem trazer poupança aos orçamentos familiares, em tempos de incerteza económica.

Simultaneamente, a medida vai permitir retirar muito tráfego do centro de aldeias, vilas e cidades, por onde se efetuava atualmente o trânsito, normalmente nas conhecidas estradas nacionais (EN). São vários os distritos onde se poderá circular de forma gratuita nas autoestradas, com mais segurança e economia de tempo, assim com menos desgaste para as viaturas.

A Assembleia da República aprovou o fim das taxas de circulação na A4 - Transmontana e Túnel do Marão, A13 e A13-1 - Pinhal Interior, A22 - Algarve, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta e A28 – Minho nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.

Os deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação aprovaram hoje o projeto dos socialistas que elimina estas portagens nas ex-SCUT, durante a votação na especialidade.

Durante este processo na especialidade, a maior parte dos artigos teve uma votação semelhante à registada aquando a votação na generalidade, em que o projeto recolheu os votos favoráveis do proponente, do Chega, Chega, BE, PCP, Livre e PAN, a abstenção da IL e o voto contra do PSD e do CDS-PP.

Em maio, o parlamento aprovou na generalidade o projeto de lei do PS para eliminar as portagens nas ex-SCUT com os votos a favor dos socialistas, Chega, BE, PCP, Livre e PAN, a abstenção da IL e o voto contra do PSD e do CDS-PP.

De acordo com os socialistas a medida tem um impacto orçamental de 157 milhões de euros.

*Com Lusa