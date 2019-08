As detenções e a proibição do protesto, segundo ativistas ouvidos pela Lusa, fazem adivinhar mais um fim de semana tenso em Hong Kong, com receio de mais confrontos violentos entre manifestantes e a polícia.

Nos últimos dias, a polícia deixou de fazer policiamento a pé pelas ruas para evitar quaisquer emboscadas às forças de segurança. Esta semana um ativista foi atacado com tacos de basebol por homens com o rosto tapado. Um polícia foi alvo também de um violento ataque com uma faca à saída de um turno, na sexta-feira.

A empresa que gere o metro em Hong Kong já decidiu encerrar uma das estações na ilha, a partir do início desta tarde, por precaução, alegando ter a informação de possíveis distúrbios no local.

A administração do aeroporto internacional de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, já admitiu que pode ter de cancelar alguns voos nos próximos dias, igualmente face a ameaças de ações que podem causar sérios constrangimentos às suas operações.

Na sexta-feira, confrontada com as detenções policiais, a deputada pró-democracia Cláudia Mo disse em entrevista à Lusa que o Governo de Carrie Lam e a polícia estavam a “deitar combustível sobre o fogo” e, à semelhança da CFDH acusou as autoridades de estarem a ‘ferir de morte’ o Estado de Direito, cerceando a liberdade de expressão.