Milhares de fiéis passaram pela Basílica de São Pedro no primeiro dia de velório a Bento XVI que faleceu no sábado aos 95 anos.

As filas para homenagear o papa emérito começaram na madrugada de segunda-feira. Foi montado um forte dispositivo de segurança para receber os fiéis e as centenas de jornalistas que chegam de todo o mundo para cobrir o funeral de Bento XVI, previsto para quinta-feira em Roma.

Até lá, vários cardeais e membros da Cúria Romana velam o corpo do papa emérito exposto na Basílica de São Pedro. Os fiéis também vão entrando em silêncio pelo corredor central do maior templo católico do mundo.

De acordo com a AFP, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente da República, Sergio Mattarella de Itália foram dos primeiros a despedir-se de Bento XVI.

A Gendarmeria do Vaticano calcula que cerca de 40.000 pessoas terão passado hoje para ver o corpo do ex-papa.

As portas da basílica estarão abertas ao público entre as 9h00 e as 19h00 de segunda-feira. Na terça e na quarta-feira, a visita está prevista entre as 7h00 e as 19h00 locais. O acesso é gratuito, especificou o Vaticano.

O corpo do primeiro pontífice alemão da era moderna foi transferido de madrugada, da pequena capela privada do Mosteiro Mater Ecclesiae, onde residia desde a renúncia, em 2013, nos jardins do Vaticano, para a basílica numa cerimónia privada, informou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Na quinta-feira, o papa Francisco presidirá ao funeral do "amado" Bento XVI, "fiel servidor do Evangelho e da Igreja", recordou na missa de ano novo celebrada no domingo na Basílica de São Pedro.

*com AFP