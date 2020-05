Segundo a imprensa alemã, estes protestos juntam ativistas dos direitos cívicos, mas também extremistas de direita e de esquerda e apoiantes de teorias da conspiração ou dos movimentos anti-vacinas, que contestam o uso obrigatório de máscara e as restrições à liberdade de movimento.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) declarou o seu apoio a estes protestos.

No entanto, cerca de um em cada quatro alemães diz compreender as manifestações, segundo uma sondagem do instituto Civey.

O chefe do governo regional da Baviera, Markus Söder, considerado um potencial sucessor da chanceler Angela Merkel, apelou aos políticos que não cometam, face a estas manifestações, “o mesmo erro que cometeram com o Pegida”, o movimento de protesto de extrema-direita surgido em 2014 em Dresden (leste), que deu origem a um aumento dos ataques contra imigrantes e impulsionou a popularidade da AfD, atualmente a principal força da oposição na câmara baixa do parlamento alemão.

Protestos destes “constituem um reservatório no qual antissemitas, conspiracionistas e negacionistas se podem encontrar”, advertiu por seu turno o comissário do governo para a luta contra o antissemitismo, Felix Klein.

Entre os que criticam estes protestos, vários alemães recorrem às redes sociais para denunciar os riscos de “covidiotas” provocarem uma segunda vaga de infeções, obrigando a novas restrições.

A Alemanha é o quinto país da Europa com mais casos de infeção pelo coronavírus, depois da Rússia, Espanha, Reino Unido, e Itália, mas regista uma taxa de mortalidade mais baixa que esses países.

Dos 173.152 casos de infeção registados até agora, mais de 150 mil doentes recuperaram e 7.824 morreram, segundo números oficiais de sexta-feira.