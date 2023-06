O militar do 139.º curso dos Comandos que está internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, já saiu do coma induzido e encontra-se “a respirar de forma autónoma”, adiantou hoje o Exército.

Em comunicado, este ramo acrescenta que o militar, que se encontrava em coma induzido desde o dia 12 de junho, está com uma “evolução clínica favorável”.

O Exército divulgou na terça-feira que um militar do 139.º curso dos Comandos estava em coma induzido após ter sofrido “um golpe de calor”, tendo o ramo aberto um processo de averiguações.

O 139.º curso de Comandos teve início no dia 12 de abril e, dois meses depois, a 12 de junho, “durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14, foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM” que o transportou para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.

“Foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos. A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém”, lê-se numa nota do Exército.

No ano passado, foi aberto um processo de averiguações ao 138.º curso de Comandos, após seis pessoas terem sido assistidas em hospitais, incluindo um militar que necessitou de um transplante hepático.

As conclusões do processo de averiguações e inspeção técnica ao 138.º curso de Comandos foram na altura enviadas ao Ministério Público.