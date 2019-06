“Os nossos pensamentos e as nossas preces estão com este militar, que já se encontra internado no Hospital das Forças Armadas e, também, com a sua família e amigos”, lê-se num comunicado enviado às redações.

Na nota, o almirante António Silva Ribeiro, lembra que “um acidente de viação, com um veículo blindado ligeiro, causou, ontem [quinta-feira] à tarde, ferimentos graves nos membros inferiores de um soldado comando integrado na Força de Reação Rápida Portuguesa que opera na República Centro-Africana”.

“Enviamos uma palavra de muito apreço e coragem para todos os bravos militares do Exército e da Força Aérea que, de forma abnegada e ao serviço das Nações Unidas, promovem a paz e a ajuda humanitária na República Centro-Africana, protegendo os inocentes e os indefesos”, salienta o CEMGFA, que assina a mensagem.

Pelas 10:00, o porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas disse à agência Lusa que o militar português estava “a ser transportado para Portugal num Falcon da Força Aérea” que tinha partido de manhã da República Centro-Africana.

“Quando chegar, o militar será transportado para o Hospital das Forças Armadas onde lhe será feita uma avaliação clínica”, disse, na altura, o comandante Pedro Coelho Dias.

De acordo com fonte do Ministério da Defesa, a hora prevista para a chegada do militar era às 14:00.

Sobre o estado de saúde do militar, o porta-voz do EMGFA indicou que não corre risco de vida, mas o seu estado é grave, embora estável.