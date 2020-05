As tropas vão deixar à Guarda Civil (força correspondente à portuguesa GNR) a tarefa de controlar as fronteiras terrestres, embora permaneçam preparadas para o caso de terem de ser reafetadas.

No entanto, os militares irão permanecer nas fronteiras terrestres com Marrocos, nas duas cidades espanholas no norte de África, Ceuta e Melilla.

A retirada dos militares é realizada a pedido do Ministério do Interior, o mesmo que na terceira semana de março solicitou o seu destacamento durante a terceira semana do estado de emergência que entrou em vigor em 15 de março, devido à pandemia de covid-19.

O Ministério da Defesa também informou que os militares vão continuar a apoiar em tarefas contra a covid-19, como a desinfeção de lares de idosos e centros de saúde, assim como transporte de alimentos.

O restabelecimento dos controlos nas fronteiras internas da Espanha com a França e Portugal entrou em vigor em 17 de março, no âmbito das medidas de confinamento da covid-19 e com o objetivo de proteger a saúde e a segurança dos cidadãos.

Estes controlos, que ainda não se sabe quando vão acabar, apenas permitem o acesso ao território nacional aos cidadãos espanhóis, aos residentes em Espanha, aos trabalhadores transfronteiriços e àqueles que possam provar a deslocação por força maior ou uma situação de necessidade.