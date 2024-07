Militares do Exército da Escola dos Serviços da Póvoa do Varzim vão vigiar a Serra de Santa Luzia, em Viana do Castelo, até 30 de setembro, numa iniciativa que visa prevenir incêndios, revelou hoje a autarquia minhota.

Em comunicado, a Câmara de Viana do Castelo indica que o protocolo de colaboração com a Escola dos Serviços, hoje assinado, “inclui ações de vigilância e patrulhamento em Santa Luzia, numa ação preventiva que teve início em 2011”. O protocolo, em vigor durante o período crítico de incêndios florestais, serve para salvaguardar o “importante património natural” da serra, com patrulhamento diário, operações de vigilância e defesa da floresta, contando com a colaboração de sete militares afetos à vigilância, disse o Comandante da Escola dos Serviços, Carlos Guedes. O responsável lembrou que a colaboração começou há 13 anos, devido a uma “necessidade identificada após incêndios no verão de 2005 e 2010 que, entre outros locais, atingiram a Serra de Santa Luzia”. O presidente da Câmara, Luís Nobre, referiu que esta é uma colaboração “regular, relevante e profícua”, tendo em conta que a segurança “é um bem maior da sociedade”. “Levamos muito a sério a Proteção Civil, especialmente em períodos de maior promoção de eventos e de aumento do número de visitantes”, afirmou. De acordo com o autarca, a parceria entre o município e o Exército tem por objetivo “uma missão significativa que tem produzido resultados depois de momentos dramáticos vividos no passado”. De acordo com o município, os incêndios rurais “são uma preocupação constante, em especial na Serra de Santa Luzia que, pelo crescimento da vegetação aliado ao grande período sem ocorrências de incêndios, é considerado um dos locais mais críticos do concelho”. “O protocolo tem como objetivo assegurar o patrulhamento florestal na serra de Santa Luzia numa perspetiva dissuasora e de vigilância, contribuindo para a redução do número de comportamentos de risco nesta área, assim como para reduzir o tempo de deteção e resposta a incêndios rurais”, descreve. A Escola de Serviços compromete-se “a disponibilizar viatura e militares para operações de vigilância, mantendo permanentemente informadas as entidades responsáveis (Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho e/ou Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo), comunicando-lhes, de imediato, qualquer ocorrência digna de registo”. O município fica responsável por “fornecer os meios materiais necessários ao cumprimento da missão, comparticipando encargos decorrentes das atividades de vigilância, entre outras obrigações”.