Os militares do Exército Português, integrados na missão da NATO "Resolute Support", no Afeganistão, entregaram 200 'kits' de colheita para testes à covid-19 no hospital da base militar do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.

Em comunicado hoje divulgado, o Exército explica que a entrega deste material, doado por esta força militar, permite reforçar a capacidade de recolha e teste PCR ao SARS CoV-2 na base militar, contribuindo para o esforço no combate e rastreio da covid-19. Na base militar deste Aeroporto estão presentes cerca 52 nações, perfazendo cerca de 4000 pessoas, militares e civis. O 5.º Destacamento de Apoio Nacional do Exército Português, que fez a entrega, tem por missão prestar apoio administrativo logístico a todos os militares portugueses presentes no Afeganistão e é constituída por uma equipa de um médico e um enfermeiro, que prestam os cuidados de saúde aos militares portugueses. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.779 pessoas das 54.234 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram