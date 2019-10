“A falta de apoio a este Folio prende-se essencialmente com uma questão processual e procedimental”, disse a governante à agência Lusa, esclarecendo que se o festival “conseguir ultrapassar as questões de formalização de uma associação que o organize, o Governo estará em condições de apoiar a próxima edição”.

Ângela Ferreira falava à Lusa em Óbidos onde presidiu à entrega do Prémio Nacional de Ilustração ao ilustrador português André Letria, pelas ilustrações do livro “A Guerra”, com texto de José Jorge Letria e editado em 2018 pela Pato Lógico.

Atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) o prémio distinguiu ainda com duas menções honrosas as ilustradoras Susa Monteiro, com o livro “Sonho” e Mariana Rio, com “A casa da Dr.ª Farnsworth”.