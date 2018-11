O Ministério da Cultura "não foi consultado antes do anúncio público" da contratação das novas adjuntas da direção de informação da RTP, nem deu ainda entrada o pedido de autorização prévia desta matéria, disse hoje à Lusa fonte oficial.

O Correio da Manhã noticiou hoje que a RTP não informou o Ministério da Cultura antes do anúncio público da contratação das jornalistas Helena Garrido e Cândida Pinto para adjuntas da direção de informação de televisão de Maria Flor Pedroso.

Contactada pela Lusa sobre o assunto, fonte oficial da tutela afirmou que "o Ministério da Cultura não foi consultado antes do anúncio público da contratação de pessoas externas ao universo RTP para a nova direção de informação".

Além disso, "à data de hoje, ainda não deu entrada qualquer pedido de autorização prévia relativo a esta matéria", afirmou a mesma fonte oficial do ministério tutelado por Graça Fonseca.

De acordo com informação a que a Lusa teve acesso, o Ministério da Cultura enviou uma carta na quarta-feira ao presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, a dizer que está a aguardar a receção do pedido de autorização para estas contratações.

Na próxima semana, a ministra da Cultura vai receber os representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, como também dos precários, estando já agendadas duas audiências.