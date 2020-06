De acordo com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações aos jornalistas no final da primeira reunião do grupo de trabalho para análise, atualização e adaptação dos regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo, foi “identificada por todos [representantes do governo e de estruturas representativas dos trabalhadores] uma necessidade muito relevante, já há muitos anos, mas agora ainda mais, de se conhecer melhor o setor”.

Por isso, num trabalho conjunto entre o Ministério da Cultura e o Observatório das Atividades Culturais, “vai ser realizado, um inquérito a todos os profissionais da Cultura”, e será feito “um mapeamento do tecido cultural”.

Graça Fonseca espera que o inquérito “possa ser feito de uma forma rápida e o mais célere possível, de forma a que os resultados que o Observatório apure ainda ocorram neste período até ao final do ano”.

A ministra referiu-se ao mapeamento do tecido cultural como “um segundo elemento muito relevante, que há muitos anos que é solicitado e necessário que seja feito, e este momento é o momento em que se tem mesmo de o fazer”.

“Já começámos esse trabalho com o Observatório e será também um dos elementos, ao longo dos próximos meses, que vai auxiliar o nosso trabalho conjunto”, afirmou.

Os dados mais recentes sobre emprego no setor da Cultura, em Portugal, remontam a 2018, somam 160.600 pessoas, das quais uma em cada quatro trabalhava por conta própria, e foram divulgados esta semana pelo Governo.

Na reunião de hoje, além da ministra da Cultura, participaram também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, o diretor-geral das Artes (DGArtes), Américo Rodrigues, o diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Silvestre Lacerda, e o presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz.

Segundo Graça Fonseca, esta “dimensão interna” do grupo de trabalho irá reunir-se “de 15 em 15 dias”.

Na reunião de hoje, estiveram também representantes de estruturas representantes dos trabalhadores como o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), a Rede e a Plateia. E esta “dimensão externa” do grupo de trabalho irá reunir-se “pelo menos três vezes até ao final do ano”, devendo a próxima realizar-se “antes de agosto”.