Uma aula na escola Secundária Dr. Serafim Leite, durante uma reportagem no âmbito do ranking das escolas, em São João da Madeira, 22 de junho de 2020. O ‘ranking’ da Lusa, feito com base em dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, tem em conta apenas as escolas onde foram feitos pelo menos 100 exames, analisando por isso as classificações de mais de 221 mil exames de 514 estabelecimentos de ensino públicos e privados. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2020). JOSÉ COELHO/LUSA

Lusa