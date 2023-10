Depois de reunir com o Ministério da Saúde, Carlos Cortes, em declarações aos jornalistas, afirmou que a reunião correu bem e que o Ministério da Saúde "mostrou abertura" às medidas apresentadas. O Bastonário da Ordem dos Médicos também indicou quatro medidas apresentadas na reunião.

A mais importante, de acordo com Carlos Cortes, é o "plano de captação e manutenção de médicos no Sistema Nacional de Saúde (SNS). Tem sido feito pouco ou nada e isto é uma prioridade".

Para além do plano de captação e manutenção, Cortes indicou que os médicos a partir de agora vão "ser tratados como qualquer outro profissional de saúde da Europa", tendo assim um horário "base de 35 horas".

Cortes indicou também a abertura do Ministério da Saúde para "uma nova carreira médica", algo que segundo o mesmo não só abrange os médicos no setor da saúde, mas também no setor da "justiça, defesa e de outros ministérios, sem esquecer que há médicos no setor público, privado e social".

O Bastonário da Ordem dos Médicos também indicou que a "qualidade da formação médica" foi algo abordado, pretendendo um melhor "pacote formativo, onde ser possa discutir com o ministério uma melhor formação e que haja mais espaço para tal".

Carlos Cortes também indicou que na próxima quinta-feira, de forma presencial, vai haver uma reunião de emergência do fórum médico, com os sindicatos médicos, a Associação Nacional de Médicos da Saúde Pública, a Associação dos Médicos Hospitalares e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Esta será realizada em Coimbra.