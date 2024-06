Em si mesmo, o comunicado não aparenta ser mais do que uma síntese dos acontecimentos, sendo que a informação sobre o estado de saúde da ministra, assessora e motorista foi tendo atualizações regulares ao longo deste sábado. Ou seja, não era por ausência de informação.

Um parágrafo a meio do comunicado ajuda a explicar a razão do seu envio às redações.

"Entre o momento do acidente e a chegada da viatura da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, um membro do gabinete da SEGS acionou o INEM e esse alerta foi, depois, anulado, uma vez que se considerou que ninguém apresentava ferimentos que justificassem o recurso a meios de emergência médica", é relatado.

"Por lapso, nesse contacto com o INEM foi referida a A8 e não a A10 como o local do acidente", remata.

Porque razão é que houve necessidade de corrigir este "lapso"?.

Voltando às primeiras horas após o acidente. Havendo informação que o acidente tinha ocorrido na A8 e que teria sido acionada a corporação de bombeiros de Torres Vedras rapidamente circularam especulações sobre o facto de não ter sido encontrado qualquer sinistro nessa autoestrada.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, contou que recebeu o alerta para um acidente na A8 (autoestrada que liga Leiria a Lisboa) e que deslocou os meios habituais nestas circunstâncias -- duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e uma viatura de comando -- que percorreram a via sem encontrarem o acidente.

Também o comandante sub-regional do oeste, Carlos Silva, disse que foi percorrida a A8 entre Caldas da Rainha, Torres Vedras e Malveira e que também não foi encontrado qualquer acidente.

É a este "desencontro" de informação que o comunicado pretende dar resposta, primeiro clarificando a chamada e posterior anulação do INEM e, depois, corrigindo o local reportado ao mesmo INEM que tinha sido, na realidade, a A10 e não a A8.

O facto de a ministra ter sido transportada para um hospital em Lisboa - o Hospital de São Francisco Xavier - acentuou as especulações, uma vez que, em caso de ferimentos, existiam hospitais mais perto do local do acidente.

Sobre a escolha do hospital, o comunicado esclarece que "a Sra. Ministra e a assessora foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, porque é a unidade com urgência polivalente mais próxima do acidente e é, também, o hospital da área de residência da Sra. Ministra. Foram ambas transportadas para o hospital na viatura onde seguia a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde (SEGS) que regressava, igualmente, do mesmo evento decorrido em Coimbra (cerimónia de assinatura de contratos para centros de saúde, no âmbito do PRR)".

Sobre as razões que levaram ao acidente, o comunicado do Ministério da Saúde aponta para as condições meteorológicas.

"Ontem, sexta-feira, dia 7 de junho, por volta das 19h20, uma viatura do Ministério da Saúde teve um acidente rodoviário na A10, junto ao Sobral de Monte Agraço, na sequência das condições meteorológicas desfavoráveis que se verificaram".

Informações avançadas pela RTP dão conta que o automóvel em que seguia a ministra terá sido apanhado num lençol de água que levou o motorista a perder o controlo na condução. O carro terá depois galgado o separador lateral da estrada, tendo ficado imobilizado e impossibilitado de seguir viagem.

"O motorista ficou junto da viatura acidentada até a mesma ser rebocada e, depois, foi, também, transportado até ao hospital para observação", lê-se no comunicado. Os três entraram nas urgências do Hospital São Francisco Xavier, onde foram observados pela equipa de trauma e foram registados como qualquer paciente vítima de acidente de viação. Foi-lhes atribuída pulseira amarela e na mesma sala onde os três membros do gabinete foram observados pelos profisisonais de saúde encontravam-se, igualmente, outros pacientes. A assessora teve alta hospitalar por volta das 1h30 deste sábado, dia 8 de junho, o motorista teve alta esta manhã e a Sra. Ministra teve, igualmente, alta, por volta das 17h00 de hoje".