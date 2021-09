De acordo com a mesma fonte, a ação de testagem tem a ver com o arranque do ano letivo nas creches e irá abranger 35 mil funcionários destes equipamentos, bem como as amas.

Acrescentou que serão feitos testes antigénio e que a ação começa na semana de 20 de setembro.

A iniciativa é semelhante à levada a cabo pelo Ministério da Educação que decidiu testar todos os professores e funcionários de todos os níveis de ensino, bem como impor o rastreio dos alunos nas escolas do 3.º ciclo e secundário.