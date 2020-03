Para estimular a vontade de aprender e estudar, o ministério “vem desafiar os mais novos a partilharem imagens a estudar na sua sala de aula provisória”.

“Estamos a convidar todos a celebrarem este dia, partilhando, com os seus colegas, fotos dos seus locais de estudo e de trabalho, com toda a responsabilidade que as redes sociais exigem, mostrando que, mesmo em sua casa, continuam a aprender, a superar-se e a ser parte de uma mesma comunidade”, afirmou o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa declaração escrita enviada para a Lusa.

A iniciativa conta com a ajuda do youtuber Windoh que numa mensagem curta dá alguns conselhos aos alunos, tais como fazer os trabalhos pedidos pelos professores e manter o contacto com o diretor de turma.

Manter um horário de trabalho e uma rotina, estudar, ler e “comunicar com os colegas de turma e com os amigos” são outras das dicas do jovem youtuber.

Fazer atividade física através de aulas disponibilizadas na internet ou em livros e usar a sala, quarto ou outro espaço como ginásio é outras das sugestões de Windoh que lembra que a esperança da cura da Covid-19 está nas mãos dos cientistas que “nunca descartaram os estudos”.

“Através das novas tecnologias ou outros recursos de proximidade, continuamos junto dos alunos, a apoiar as suas aprendizagens e atentos ao seu bem-estar. E é nestas circunstâncias adversas que é ainda mais importante assinalar este dia e afirmar os direitos dos estudantes”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues, referindo-se ao Dia do Nacional do Estudante.