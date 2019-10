A direção daquele agrupamento, no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, tinha informado hoje que iria fechar rotativamente, a partir de segunda-feira e até dia 30 deste mês, os oito estabelecimentos de ensino que gere, justificando a decisão com "o número reduzido de assistentes operacionais para assegurar as necessidades mínimas de funcionamento”.

Em resposta à agência Lusa, fonte do Ministério da Educação indicou que, "atendendo ao facto de, no início da semana, haver reforço de funcionários, resultado do procedimento de contratação que estava em curso, a direção do Agrupamento de Escolas entendeu estarem reunidas as condições para a retirada do anúncio de medidas excecionais e a respetiva normalização das atividades escolares".

A agência Lusa tentou contactar, sem sucesso, a direção da escola.

Em comunicado publicado hoje na página da internet do agrupamento, o diretor, Pedro Ferreira, explicou que "a falta de assistentes operacionais tem provocado a exaustão dos que se encontram ao serviço, pelas imensas tarefas que realizam, dia após dia, e pela instabilidade causada na constante mudança de escola, levando muitos a recorrer a atestado e baixa médica”.

"Nas últimas semanas esta realidade tem sido cada vez mais visível e preocupante, deixando os serviços a funcionar abaixo dos mínimos aceitáveis para a segurança dos alunos que frequentam os nossos estabelecimentos de ensino", justificou o diretor do agrupamento.