Em resposta ao Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa que alertou para o risco de uma “dramática redução” do número de alunos e de professores na rede do EPE devido às restrições impostas pela covid-19, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu, em comunicado, que “o prazo para finalização do processo de inscrições para o ano letivo 2020/2021 foi prorrogado de 30 de abril para 31 de maio”.

“A definição deste prazo tem como pressuposto a necessidade de apresentação à da proposta de rede para esse ano letivo, ajustada à procura recolhida por via das inscrições, por forma a assegurar a colocação atempada em posto dos docentes EPE em cada país”, prossegue a nota do MNE.

E sublinhou que, tal como “acontece todos os anos, as coordenações de ensino recebem inscrições fora deste prazo, sendo esses alunos integrados nas turmas existentes — ainda que essa deva ser a exceção, não a regra”.

Sobre o ensino paralelo, cujas inscrições são feitas através da plataforma online disponibilizada pelo Camões, “estima-se que cerca de 10% das inscrições se registem até final de setembro, coincidindo com o início do ano escolar e a definição de outras atividades que compõem os horários e as ocupações das crianças que frequentam o ensino paralelo”.

Até ao momento, registaram-se “81% do total de inscrições no ensino paralelo no ano letivo anterior, quando, face ao prolongamento do prazo, falta ainda um mês para terminarem as inscrições), não existe nem é expectável uma redução dramática do número de alunos inscritos na rede do EPE.

“Mesmo podendo a evolução da situação ditar alguma redução no número de alunos, a existir, não se traduzirá previsivelmente, pelos atuais indicadores, numa redução do número de docentes”, garante o MNE.

Sobre a solicitação que o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa encaminhou à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, para a criação de “uma linha de apoio financeiro ao associativismo português na Diáspora”, o MNE indicou que “ficará brevemente concluído o programa de apoio às ações e projetos dos movimentos associativos das comunidades portuguesas no estrangeiro, para o qual foi garantido este ano um envelope financeiro superior a 600 mil euros”.

