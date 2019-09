Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado um homem que terá matado a mulher na residência do casal em Salamonde, Vieira do Minho, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA