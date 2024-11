De acordo com o MP, José Castelo Branco atuou com o propósito de "maltratar" a ex-mulher, Betty Grafstein, avança o jornal Expresso.

"Arguido e vítima eram casados desde novembro de 1996, encontrando-se indiciado que, desde o início do casamento, o arguido agredia física e verbalmente a vítima", lê-se na nota do MP.

"Com as condutas descritas, o arguido, de 61 anos, atuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima, de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta", dizem.

A acusação do Ministério Público contra José Castelo Branco pelo crime de violência doméstica foi deduzida a 4 de novembro e este enfrenta uma pena que pode ir de dois a cinco anos de prisão.