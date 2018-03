Em comunicado, a PGR adianta que o marroquino é acusado de um crime de adesão a organização terrorista internacional, outro de falsificação com vista ao terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

A PGR adianta que o marroquino, que em Portugal radicalizava e recrutava jovens marroquinos para a organização terrorista Estado Islâmico, está ainda acusado de um crime de recrutamento para terrorismo e outro de financiamento do terrorismo.

O marroquino, que residiu na zona de Aveiro e foi detido há cerca de um ano na Alemanha, no âmbito de um mandado de detenção europeu, emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) terá recrutado em Portugal um cidadão que foi, depois, detido em França pela tentativa de realização de ataque terrorista naquele país.