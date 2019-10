Posteriormente, foram diagnosticadas fenda do palato, microcefalia, ventriculomegalia ligeira, sindactilia (não separação) dos dedos dos pés, subluxação das ancas, luxação dos joelhos, laringeotraqueomalácia (alteração congénita da laringe) e comunicação interauricolar(CIA) pequena, além do diagnóstico genético de trisomias 10 e 15, refere o despacho.

Relativamente às anomalias morfológicas detetadas, o procurador escreve que a laringotraqueomalácia, subluxação das ancas e sindictilia dos pés "não são acessíveis a diagnóstico ecográfico pré-natal".

Já a fenda do palato isolada (sem defeito associado ao lábio superior), a luxação dos joelhos e a "pequena" CIA, "não sendo absolutamente inacessíveis ao diagnóstico pré-natal, são no entanto de deteção altissimamente improvável em exame de rotina, o que quer dizer quase impossível", refere o documento, assinado pelo procurador-adjunto Pedro Miguel Tavares.

A microcefalia e a ventriculomegalia ligeira que estão referidas no processo "não condizem com os resultados ecográficos da medida do Diâmetro Biparietal, do Perímetro Cefálico e do Ventrículo Lateral que foram realizados sempre que adequado e cujo resultado foi sempre normal - não poderiam assim com base nos dados ecográficos ter sido detetados prenatalmente", explica.

Finalmente, as trissomias 10 e 15, só poderiam ser diagnosticadas durante a gravidez através de uma técnica invasiva (amniocentese), que não tinha justificação para se realizar atendendo à idade da gestante e aos seus dados clínicos.

Este caso envolveu tanto o médico que seguiu a gravidez, como o que seguiu a grávida na clínica onde fez as ecografias de acompanhamento, Artur de Carvalho, que segundo a Ordem dos Médicos tem quatro processos em curso no conselho disciplinar.

O caso agora conhecido do bebé que nasceu no início deste mês no Hospital de São Bernardo (Setúbal) com malformações graves que não foram detetadas durante a gravidez, foi divulgado na quinta-feira, pelo Correio da Manhã, que contou que o bebé nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio, depois de a mãe ter realizado ecografias numa clínica privada em Setúbal com o obstetra que a seguia.