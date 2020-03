O arguido está acusado por um crime de homicídio qualificado e outro de coação, em factos ocorridos pelas 19:00 de 18 de agosto de 2019 numa habitação de Aldoar, na zona ocidental da cidade do Porto.

Na sequência de uma troca de palavras com um dos dois homens com quem coabitava, o arguido “pegou numa faca, aproximou-se do mesmo e, de supetão, desferiu-lhe vários golpes no abdómen e tórax, provocando-lhe a morte”, relata a Procuradoria, citando o despacho de acusação.

Acrescenta que “quando o outro homem ali residente deu conta do sucedido e pretendia chamar por socorro foi disso impedido pelo arguido, que lhe tirou o telemóvel sob ameaça da faca”.

O homem está em prisão preventiva.