A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que indica que a análise às contas foi atribuída a Edígio Cardoso, antigo diretor da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (UPFC) da Polícia Judiciária, que entretanto aposentou-se do cargo e agora trabalha enquanto perito independente.

A operação Tutti-Frutti iniciou-se em 2017 e foi tornada pública em 2018, estando em causa uma teia de crimes de corrupção, tráfico de influência e financiamento político, decorrentes da contratação de pessoal e da adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos, sobretudo do PSD e do PS.

Foi no ano em que se iniciou a operação que o processo deu entrada na UPFC, à época liderada por Egídio Cardoso. No entanto, indica o JN, ao longo de dois anos, o elemento da PJ nunca nomeou oficialmente um perito para o caso, tendo abandonado o cargo no início de 2019 sem tê-lo feito.

Isto ocorreu, apesar da solicitação de várias análises bancárias pela unidade e da PJ ter feito buscas ao PSD e ao PS em 2018, assim como a juntas de freguesia e câmaras municipais ligadas a estes partidos.