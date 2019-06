Em declarações ao SAPO24, a Procuradoria-Geral da República conformou "a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa", acrescentando que não há "arguidos constituídos".

O histórico dirigente do Partido Comunista Português Ruben de Carvalho morreu no dia 11 de junho, "em consequência de problemas de saúde que exigiram internamento hospitalar", disse na altura o Secretariado do Comité Central do PCP.

O funeral realizou-se ontem, dia 16 de junho, em Lisboa.

Ruben de Carvalho era o único membro do atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas prisões da PIDE, a polícia política da ditadura finda em 25 de Abril de 1974.

Foi responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário “Avante!”, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista “Vida Mundial” e redator coordenador do jornal “O Século”.