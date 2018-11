“No ofício indaga-se sobre a disponibilidade da Câmara Municipal de Lisboa para reponderar o procedimento com vista a acautelar possíveis ilegalidades”, pode ler-se numa resposta escrita enviada à Lusa, que indica que o documento foi endereçado ao líder do executivo municipal, o socialista Fernando Medina, com conhecimento da presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta.

Segundo a PGR, no documento endereçado hoje o MP aponta questões que dizem respeito a “aspetos de legalidade urbanística e ambiental, matéria que se inscreve na competência do Ministério Público nos Tribunais Administrativos”.

“As questões surgem na sequência de anterior ofício, respondido, entretanto, pela Câmara Municipal de Lisboa, e no contexto do reagendamento, para dia 23, da hasta pública relativa a quatro ativos imobiliários abrangidos pela dita Operação Integrada”, referiu ainda a PGR.

Fonte da Câmara Municipal de Lisboa adiantou hoje à Lusa que foram recebidas três propostas para alienação das duas parcelas e dois lotes de terreno em leilão.

O prazo para apresentação de propostas terminou às 17:00 de hoje, e a hasta pública está marcada para sexta-feira, às 10:00.

Ainda assim, a realização do leilão poderá depender da análise que o município fará do documento que recebeu.

“Dessa análise sairá a decisão de manter ou não a hasta”, adiantou a mesma fonte.

De acordo com a página do município na internet, as propostas deviam ser “remetidas por correio em envelope opaco e fechado, sob registo e com aviso de receção, ou entregues por mão própria pelos candidatos ou seus representantes, contra recibo, devendo as mesmas, em qualquer dos casos, dar entrada na Divisão de Relação com o Munícipe - Atendimento Geral, sita no Campo Grande”.

[Notícia atualizada às 20h45]