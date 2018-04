A procuradora considerou ter ficado provado durante o julgamento que a morte de António Pedro, ocorrida na noite de 01 de maio de 2017, no culminar de uma série de crimes que incluíram sequestro e roubo qualificado, foi premeditada e resultou da ação de ambos os arguidos.

“Foram condutas perpetradas com grande sangue frio, todas muito violentas, que culminaram com a perda de uma vida”, declarou, pedindo ao coletivo de juízas que a pena de prisão a aplicar “seja exemplar”.

Um dos arguidos, Américo Lopes, assumiu hoje ter sido o autor das facadas no peito e no pescoço de António Pedro, mas afirmou que o outro arguido, Luís Peixoto, “puxou” com ele a meia de vidro com que a vítima foi antes esfaqueada, afirmando que agiram sempre "em conjunto".

Ao contrário de Luís Peixoto, Américo Lopes quis falar antes do encerramento do julgamento, declarou estar arrependido e pediu desculpas às vítimas dos vários crimes, em particular à viúva do taxista.

Reafirmou que conhecia António Pedro, a quem devia favores, mas negou que o facto de este ter deposto contra si num processo que correu no Tribunal de Santarém o tenho levado a planear a sua morte.

O arguido relatou que ligou ao taxista para pedir transporte para Tomar e contou como, com Luís Peixoto, se apoderou dos objetos em ouro, dos cheques e do cartão Multibanco da vítima, ficando depois com medo de que este os viesse a denunciar.