A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias e pela RTP 3.

As medidas de coação foram hoje apresentadas ao juiz Carlos Alexandre, que deverá tomar uma decisão na próxima semana.

De acordo com a estação de Paço de Arcos, o Ministério Público pediu também que António Mexia e Manso Neto, administrador da EDP, não possam sair do país e que fiquem impedidos de entrarem nos edifícios da empresa energética.

Foi pedida uma caução de dois milhões a Mexia e de um milhão de euros no caso de João Manso Neto.

Este novo desenvolvimento acontece após a defesa de ambos ter pedido o afastamento do juiz Carlos Alexandre do processo EDP, alegando parcialidade do magistrado.

Recorde-se que no caso do presidente da empresa energética, este recusou mesmo responder ao magistrado, enquanto arguido e na fase de inquérito. O seu advogado lembrou que há um incidente de recusa em curso e enquanto não estiver decidido não fazia sentido o seu cliente "prestar declarações em sede de interrogatório judicial".

O processo das rendas excessivas da EDP está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e tem cinco arguidos: António Mexia, João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, o ex-ministro Manuel Pinho, o administrador da REN e antigo consultor de Pinho, João Faria Conceição, e Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas.

O inquérito investiga práticas de corrupção e participação económica em negócio nos procedimentos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).