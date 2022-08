A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias da Madeira.

O acidente ocorreu na tarde de sábado, durante a última classificativa do Rali Vinho Madeira, quando a vítima atravessou a estrada a pé e foi colhida pela viatura em que seguia o piloto madeirense Miguel Gouveia.

O atropelamento ocorreu na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha, e obrigou à interrupção da classificativa.

A vítima chegou a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

“A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos”, lê-se na nota ontem publicada, dando conta do falecimento da criança de oito anos.

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, e o presidente da Assembleia Legislativa regional, José Manuel Rodrigues, manifestaram ontem pesar pela morte.

Em comunicado, Ireneu Barreto expressou “a sua enorme consternação e pesar pelo falecimento de uma jovem espetadora” e “apresenta as suas mais sentidas condolências” à família e amigos da vítima.

No mesmo sentido, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues (CDS-PP), apresentou condolências à família e ao Club Sports Madeira, responsável pela organização da prova de rali.

“Trata-se de um infortúnio que ensombra a nossa Volta à Madeira”, escreveu José Manuel Rodrigues numa nota enviada às redações.

Também o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) e o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, da equipa que venceu o Rali Vinho Madeira 2022, manifestaram pesar pela morte da criança.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a Federação de Automobilismo vai suportar os custos do funeral da criança.

*Com Lusa