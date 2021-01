A nota de imprensa enviada às redações explica que Maria do Céu Antunes testou positivo para o novo coronavírus “no âmbito da preparação de uma viagem a Bruxelas, para presidir ao Conselho de Agricultura e Pescas”.

Em confinamento domiciliário e sem apresentar até ao momento quaisquer sintomas para a doença, a Ministra da Agricultura vai manter a sua agenda e trabalhar à distância, acrescenta.

Na terça-feira o Governo confirmou que o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tinha testado positivo depois de ter estado em contacto com o ministro da Finanças, João Leão, que em 16 de janeiro tinha testado positivo.

Em 14 de janeiro, o Governo confirmou que a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tinha testado positivo à covid-19, estando em isolamento profilático desde segunda-feira.

Os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, também entraram em isolamento profilático na segunda-feira, por determinação das autoridades de saúde, tendo, entretanto, recebido testes negativos.

Em outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, também tinha testado positivo.

Em novembro, foi a vez do ministro Nelson de Souza, titular da pasta do Planeamento, que recebeu um teste positivo depois de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, ter sido diagnosticado com covid-19.