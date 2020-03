Para a governante, o que “é preciso é que haja maior escrutínio”, observando que o importante é que o sistema Citius [que serve os tribunais] registe a informação de como foi feito o sorteio, se foi feito integralmente de forma automática ou se foi introduzido um determinado critério e por quem. Deverá também dizer claramente quem foram os magistrados que foram excluídos dessa distribuição em concreto.

A deputada Mónica Quintela (PSD) questionou a ministra se já existem conclusões à investigação mandada realizar pelo Ministério da Justiça às irregularidades no sistema de distribuição de processos, indagando ainda por que razão o Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça (IGFEJ) não detetou as “manipulações” que terão ocorrido naquele tribunal superior.

Mónica Quintela aludiu a situações em que foi o próprio Ministério Público e os advogados das partes a manifestarem dúvidas sobre a forma como os sorteios eletrónicos foram realizados, algumas vezes sem a presença de um magistrado como mandam as regras.

A deputada manifestou ainda preocupação com os sorteios porque estes escolhem o relator do processo, sem que haja o sorteio dos seus adjuntos, admitindo que existirem sempre os mesmos coletivos poderá gerar cumplicidades nefastas.

“Urge detetar a forma de distribuição”, disse Mónica Quintela, sugerindo que haja uma presença constante dos advogados e das partes no sorteio.

“Tudo isto preocupa-nos. Queremos uma magistratura forte, mas também imparcial e forte”, disse a deputada, alegando que a “confiança conquista-se”, mas a “confiança na justiça perdeu-se”.

Durante a audição parlamentar, os deputados do Bloco de Esquerda (BE) anunciaram a entrega de um requerimento para que a Comissão Parlamentar organize uma audição pública sobre a “Transparência na Justiça”, ouvindo personalidades a quem o país reconhece o relevo da sua reflexão.

O BE justificou esta iniciativa com o facto de existir “alarme público face aos diversos sinais de crise na Justiça em Portugal”, o que exige transparência e sindicância, bem como um debate alargado a toda a sociedade.

Os deputados do BE indicam que deviam ser chamados a esse debate a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, a ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal, o diretor do Centro de Estudos Judiciários, João Silva Miguel, o coordenador do Observatório Permanente da Justiça, Boaventura de Sousa Santos, o advogado Francisco Teixeira da Mota e o juiz conselheiro José Mouraz Lopes.