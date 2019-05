O ensino e a formação profissional “assumem relevo central como instrumentos promotores da reinserção social dos cidadãos-reclusos e dos jovens internados nos centros educativos”, afirmou hoje Francisca Van Dunem, considerando tratar-se de “um método eficaz de aumento da empregabilidade e redução da reincidência”.

Mas para isso “é importante atender e responder às circunstâncias individuais” dos formandos, acrescentou a ministra da Justiça, recusando “a aplicação sistemática de intervenções “tamanho único” ou a importação de “intervenções vocacionais que se mostraram efetivas na população em geral” e aplicando-as “aos cidadãos-infratores, sem levar em conta as suas carências, motivações e aptidões”.

Para a ministra “a oferta formativa deve ser definida e programada de forma a responder quer às constantes mutações dos contextos prisionais e tutelar educativo, quer às exigências e às dinâmicas do mercado laboral” e ser “alicerçada num diagnóstico que leve em linha de conta as necessidades de aprendizagem de cada um e a sua rentabilização, tanto em meio de contenção, como em meio livre”.

“Um desafio” que Francisca Van Dunem considera ter sido cumprido pelo Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça, cujo 30.º aniversário assinalou hoje no núcleo de Alcoentre, freguesia do concelho de Azambuja, no distrito de Leiria.