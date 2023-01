A Alemanha ofereceu ajuda na investigação à queda do helicóptero que causou a morte do ministro do Interior ucraniano juntamente com mais 15 pessoas.

Em comunicado, a ministra alemã enviou condolências ao governo da Ucrânia e ofereceu "o apoio do seu país para identificar as causas do acidente que provocou a queda do helicóptero".

"Esta terrível notícia no meio da bárbara guerra russa de agressão contra a Ucrânia deixa-me profundamente abalada. Lamento muito que o meu colega, Denys Monastyrskyj e outras 17 pessoas tenham morrido", deu nota a ministra num tweet.

Na manhã de quarta-feira, um helicóptero dos Serviços de Emergência do Estado ucraniano despenhou-se perto de um jardim de infância, em Brovary, a 20km de Kiev. Entre as vítimas estão várias crianças e altos funcionários do ministério do Interior, incluindo o ministro, Denys Monastyrsky.

Cerca de 30 pessoas foram hospitalizadas entre as quais, 12 crianças.

*com AFP